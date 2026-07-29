รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
เวลา 18.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงทำเนียบรัฐบาล กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา และนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ รถยนต์พระที่นั่ง
จากนั้น นายกรัฐมนตรีถวายความเคารพ แล้วกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินตามลาดพระบาทไปยังที่ประทับ ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี วงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับพระราชอาสน์ ณ แท่นที่ประทับ
นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ความว่า “ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท เนื่องในศุภมงคลวาระเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569 ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปีติเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน มาในงานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันนี้
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แจ้งในพระราชปณิธานอันแน่วแน่ และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการ อันเป็นคุณูปการอย่างอเนกอนันต์แก่แผ่นดิน และเป็นรากฐานแห่งความเจริญวัฒนา เกื้อหนุนให้ประเทศชาติเจริญรุดหน้าก้าวทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างสมดุล ด้วยพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพอันเป็นที่ประจักษ์ ทรงได้รับการยกย่อง ในฐานะกษัตริย์นักบิน ผู้ทรงนำศาสตร์แห่งการบินมาสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติ เสริมสร้างความมั่นคงของแผ่นดิน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์แห่งการพัฒนา และพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน อันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละ และความสามัคคีของปวงชนชาวไทย
ด้วยน้ำพระราชหฤทัย อันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่เป็นนิตย์ คราใดที่พสกนิกรประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน จะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห้วงแห่งความยากลำบากไปได้ พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักร ยังความผาสุกร่มเย็น และความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยถ้วนหน้า พระเกียรติคุณอันไพศาล จักสถิตมั่นคู่แผ่นดิน และประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไป
ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาต เชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ที่นี้ ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐาน ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดล ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลทั่วทิศานุทิศ มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสฤษดิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตสถาพรในไอศวรรย์ราชสมบัติ เป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์
ในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ ดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”
วงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นนายกรัฐมนตรี ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร
โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุด "พัทธวิสัยชัยมงคล" จบแล้ว วงดนตรีบรรเลงเพลง "สดุดีจอมราชา" จากนั้น ทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากตึกสันติไมตรี ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ นายกรัฐมนตรี ภริยา และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส่งเสด็จ ณ รถยนต์พระที่นั่ง โดยกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ และวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี