มท.3 สั่งด่วน กปภ.แก้ไขปัญหาขาดน้ำดิบผลิตน้ำประปาเกาะสมุย

นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยว่า ภายหลังได้รับรายงานสถานการณ์การจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ได้สั่งการด่วนให้นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ระดมสรรพกำลังและบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
รายงานของ กปภ. พบว่า สาเหตุจากภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่อง ส่งผลให้แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยมีปริมาณไม่เพียงพอ ทำให้กำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณร้อยละ 40 จากกำลังการผลิตตามปกติ ส่งผลกระทบต่อการจ่ายน้ำประปาในบางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่สูง จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการระบบการจ่ายน้ำด้วยการปรับโซนและช่วงเวลาการจ่ายน้ำ เพื่อให้เกิดการกระจายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด
ได้กำชับให้ กปภ. ดำเนินมาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในทุกมิติ โดยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำในพื้นที่ ควบคู่กับการลำเลียงน้ำจาก กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี เข้ามาสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเพิ่มกำลังการส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกประมาณวันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการผลิตและจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน เร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำแบบ Reverse Osmosis (R.O.) ที่ชำรุด บริหารจัดการแหล่งน้ำดิบและน้ำต้นทุนอย่างใกล้ชิด รวมถึงปรับแผนการจ่ายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกลับมามีน้ำใช้อุปโภคบริโภคโดยเร็วที่สุด
นอกจากนั้น ได้ประสานงานไปยังกรมฝนหลวงฯ ติดตามสภาพอากาศและประเมินศักยภาพของกลุ่มเมฆอย่างใกล้ชิด เพื่อดำเนินการทำฝนเทียมทันทีเมื่อเงื่อนไขเหมาะสม อันจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปา บรรเทาผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง และเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้กับเกาะสมุยในช่วงวิกฤต พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้ กปภ. รายงานสถานการณ์และความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเป็นรายวัน พร้อมเตรียมมาตรการรองรับหากสถานการณ์ยืดเยื้อ รวมทั้งสื่อสารข้อมูลการจ่ายน้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสม ลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน
ทั้งนี้ เกาะสมุยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ การมีระบบน้ำประปาที่มั่นคงและเพียงพอเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว และการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ จึงได้มอบหมายให้ กปภ. จัดทำแผนสร้างความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาว ทั้งการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำดิบ การพัฒนาระบบผลิตน้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ และการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ เพื่อรองรับการเติบโตของเกาะสมุยในอนาคต
นายเจเศรษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแก้ปัญหาครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการบรรเทาสถานการณ์เฉพาะหน้า แต่ต้องวางรากฐานระบบบริหารจัดการน้ำที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้เกาะสมุยมีน้ำประปาที่สะอาด มีคุณภาพ และเพียงพอสำหรับประชาชน นักท่องเที่ยว และภาคธุรกิจในทุกสถานการณ์ กระทรวงมหาดไทยจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมวางระบบเพื่อไม่ให้ปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำในอนาคต