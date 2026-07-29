เหยื่อ "โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว" เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 เป็นรายที่ 37

ความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหาร "โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว" เมื่อช่วงดึกคืนวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ล่าสุด วันนี้ (29 ก.ค.69 ) มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการดังกล่าวเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย นับเป็นรายที่ 37 คือ น.ส.อรอนงค์ สาริศรี อายุ 25 ปี ซึ่งเป็นผู้มาใช้บริการที่ร้านดังกล่าว โดยสถานที่พบตัวคือบริเวณโถงของร้าน เจ้าหน้าที่นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถี เสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ 05.39น.เช้าวันนี้ จากนั้นมีการนำศพส่งชันสูตร ที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ ก่อนส่งมอบให้ญาติเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลต่อไป