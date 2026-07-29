CIB บุกทลายโกดังสินค้าปลอมย่านมีนบุรี ยึดของกลางกว่า 3 หมื่นชิ้น

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และตัวแทนจากเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า บุกไปยังพื้นที่เป้าหมาย คือโกดังเก็บสินค้าไม่ติดเลขที่ ตั้งอยู่ในย่านมีนบุรี หลังเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าร้องทุกข์ว่าพบการเปิดร้านค้าออนไลน์ขายน้ำมันเครื่องปลอม
เมื่อเจ้าหน้าที่แกะรอยพบแหล่งกักเก็บสินค้าปลอม จึงขอหมายค้นโกดังเช่าเก็บสินค้าที่อยู่ในซอยค่อนข้างลึก และสต็อกสินค้าไว้หลากหลายประเภท เบื้องต้นคนที่อยู่ในโกดังซึ่งเป็นชาวไทย ยอมรับสินค้าทั้งหมดเป็นของปลอม นายจ้างชาวจีนนำเข้ามาจากจีน และเช่าโกดังนี้เมื่อ 3 เดือนก่อน พร้อมกับรับสมัครพนักงานแพ็กของแบบรายวัน