สหรัฐฯ เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ก.ค.ปรับตัวลงสู่ระดับ 90.8

ผลสำรวจของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ คอนเฟอเรนซ์ บอร์ด (Conference Board) เปิดเผยเมื่อวันอังคาร (28 ก.ค.) ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ปรับตัวลงสู่ระดับ 90.8 ในเดือนกรกฎาคม จากระดับ 92.2 ในเดือนมิถุนายน (หลังได้รับการปรับทบทวนขึ้นจากระดับ 91.2) และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะปรับขึ้นสู่ระดับ 92.3
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในเดือนกรกฎาคม ขณะที่มุมมองของครัวเรือนต่อตลาดแรงงานโดยรวมยังคงอ่อนแอ
ดานา ปีเตอร์สัน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของคอนเฟอเรนซ์ บอร์ด ระบุว่า ความคิดเห็นที่ผู้บริโภคเขียนตอบกลับมาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจยังคงเป็นไปในแง่ร้ายเป็นส่วนใหญ่ในเดือนกรกฎาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริโภคกล่าวถึงเรื่องงานและการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย