MEA เตือนภัย! มิจฉาชีพแอบอ้างเรียกเก็บค่าไฟ ย้ำติดต่อผ่านช่องทางทางการเท่านั้น

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในช่วงวันหยุด เนื่องจากมิจฉาชีพมักอาศัยช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางหรือพักผ่อน แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA ส่งข้อความ SMS, LINE, อีเมล หรือโทรศัพท์ แจ้งค้างชำระค่าไฟ พร้อมแนบลิงก์ปลอม หรือหลอกให้โอนเงินและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลสำคัญ
เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรม MEA ขอแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการผ่าน MEA e-Service บริการออนไลน์อย่างเป็นทางการที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ มั่นใจได้ 100% ว่าเงินเข้าระบบถูกต้องแน่นอน พร้อมจุดเด่นมากมาย ดังนี้
- ปลอดภัย ไร้กังวล ทำธุรกรรมด้วยตัวเอง ไม่ต้องผ่านคนกลาง ข้อมูลไม่รั่วไหล
- เช็ก-จ่าย ง่ายนิดเดียว ตรวจสอบยอดค้างชำระ ประวัติการใช้ไฟ และกดจ่ายค่าไฟได้ทันที
- ครบ จบ ในที่เดียว รองรับการชำระผ่านช่องทางที่หลากหลายและเชื่อถือได้