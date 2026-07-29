คืบแผ่นดินไหวที่คุมาโมโตะ สังเวยแล้ว 13 ราย ทางการเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตจากตึกถล่ม

นางซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ความลึก 10 กม. ในจังหวัดคุมาโมโตะ ตอนใต้ของญี่ปุ่น เมื่อ 28 กรกฎาคม 2026 เวลาประมาณ 16:27 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตล่าสุด (29 ก.ค.) อยู่ที่ 13 ราย ขณะที่หน่วยกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้ที่ยังติดใต้ซากอาคารห้างสรรพสินค้า AEON ที่พังถล่มลงมา หลังมีรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นภายในห้างดังกล่าว มีการยืนยันผู้เสียชีวิต 3 ราย ในห้างสรรพสินค้า AEON และมีรายงานผู้เสียชีวิตอีก 1 ราย จากเหตุอาคารถล่มอีกจุดหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในบ้านเรือนหลายพันหลัง ขณะที่ถนนหลายสายทั่วภูมิภาคเสียหายแตกร้าว
ด้านจังหวัดคุมาโมโตะ ออกแถลงในช่วงเช้ามืดวันนี้ ว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ปฏิบัติงานตลอดทั้งคืน สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุออกมาจากห้างสรรพสินค้า AEON คุมาโมโตะ ซึ่งเกิดเหตุระเบิดหลังแผ่นดินไหวได้แล้ว 8 คน มีหญิงวัย 20 กว่าปี 2 ราย ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิต 1 ราย มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน อีก 5 คนได้รับบาดเจ็บ แต่เจ้าหน้าที่ระบุว่าอาการไม่ร้ายแรงถึงชีวิต พนักงานห้างสรรพสินค้าประมาณ 20-30 คน ยังคงสูญหายในวันอังคาร
นอกจากนี้ ยังมีผู้สูญหายอีก 7 คน หลังจากปล่องไฟของโรงงานบริษัทนิปปอน เปเปอร์ อินดัสตรีส์ พังถล่ม ขณะที่อีก 4 คนได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นกล่าว โรงพยาบาลหลายแห่งกำลังรักษาผู้ป่วยหลายสิบราย