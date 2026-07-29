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ครึ่งเช้าทองปรับ 3 ครั้ง [-300] รูปพรรณขายออก 64,650 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศครึ่งวันเช้า มีการปรับเปลี่ยน 6 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 300 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 63,650 บาท ขายออกบาทละ 63,850 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,383.40 บาท ขายออกบาทละ 64,650 บาท