กทม.เตือน! เฝ้าระวัง "น้ำทะเลหนุนสูง" 28 ก.ค.-1 ส.ค. 69

กรุงเทพมหานคร แจ้งเตือน ช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2569 เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูง และคาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ขอให้ชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกันน้ำหรือชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ เตรียมความรับสถานการณ์จากภัยระดับน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเวลาดังกล่าว
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ขอให้ประชาชนที่อาศัยนอกแนวเขื่อน ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ติดตามสถานการณ์นำอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ หากพบปัญหาน้ำท่วม แจ้งศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม 0 2248 5115 (สำหรับถนนสายหลัก) หรือ สายด่วน กทม. 1555 (ตลอด 24 ชม.)