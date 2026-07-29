พาณิชย์จัดมหกรรม "ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ x Local Low Cost" รวมสินค้าลดราคา 17 หมวด

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ และผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศ จัดมหกรรม "ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ x Local Low Cost" ระหว่างวันที่ 1–15 สิงหาคม 2569 เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนนั้น ภายหลังการประกาศจัดโครงการมีประชาชนสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากว่า มีสินค้าใดร่วมลดราคาบ้าง และสามารถเลือกซื้อได้ที่ร้านค้าใด รัฐบาลจึงขอชี้แจงรายละเอียดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางแผนจับจ่ายใช้สอย
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สินค้าที่ร่วมโครงการครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันรวม 17 หมวดสินค้า แบ่งเป็น สินค้าบริโภค 8 หมวด ได้แก่ ข้าวสาร น้ำปลา น้ำมันพืช ซีอิ๊ว และเครื่องปรุง น้ำตาล บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง และกาแฟ และ สินค้าอุปโภค 9 หมวด ได้แก่ แชมพูและครีมนวดผม สบู่และครีมอาบน้ำ ยาสีฟันและแปรงสีฟัน ผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน กระดาษทิชชู่ รวมถึงผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โดยมีสินค้าแบรนด์ชั้นนำที่ประชาชนคุ้นเคย อาทิ ข้าวตราฉัตร มาม่า ปลากระป๋องสามแม่ครัว เนสกาแฟ ซันซิล คอลเกต โอโม่ ดาวน์นี่ ไลปอนเอฟ และโซฟี เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
สำหรับช่องทางจำหน่าย ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษได้ที่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น (Local Low Cost) ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ โดยมีร้านค้าท้องถิ่นที่ประชาชนคุ้นเคย อาทิ แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท จังหวัดลำพูน ธนพิริยะ จังหวัดเชียงราย ตั้งงี่สุนซูเปอร์สโตร์ จังหวัดอุดรธานี เกียรติสินโฮลเซล จังหวัดขอนแก่น ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จังหวัดสิงห์บุรี บิ๊กเต้ จังหวัดปทุมธานี ซุปเปอร์ชีป จังหวัดภูเก็ต และ เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ จังหวัดสงขลา รวมถึงร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการรวมกว่า 135 ราย กว่า 800 สาขา ทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดของตนได้จากประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสังเกตสัญลักษณ์ "ไทยช่วยไทย x Local Low Cost" ณ จุดจำหน่าย
นางสาวลลิดา กล่าวเพิ่มเติมว่า มหกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษถึงมือประชาชนโดยตรง ช่วยลดภาระค่าครองชีพของครัวเรือน พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการค้าให้ร้านค้าท้องถิ่น เสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทย และกระตุ้นการหมุนเวียนของเม็ดเงินในเศรษฐกิจฐานราก
รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงวันที่ 1–15 สิงหาคม 2569 ณ ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการใกล้บ้าน เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากส่วนลดราคาสินค้าอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ รายการสินค้าและส่วนลดอาจแตกต่างกันในแต่ละร้านตามปริมาณสินค้าคงคลัง จึงขอให้ตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดจำหน่ายอีกครั้ง