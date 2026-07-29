"ตำรวจพันหน้า" ซุ่มจับ 2 ผู้ต้องหาค้ายาเสพติด ยึดไอซ์ 23.52 กรัม ยาบ้ากว่า 2,600 เม็ด

พ.ต.อ.ธีรพรรดิ์ บัณฑิโตหิรัญโชติ ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก หรือ ผู้กำกับโต เจ้าของฉายา "ตำรวจพันหน้า" พร้อมชุดสืบสวน จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ได้แก่ นายเสขศัลย์ หรือ เก๋ เปริญกุล อายุ 49 ปี และ น.ส.อัชรา ระงับทุกข์ อายุ 31 ปี ได้บริเวณลานจอดรถหน้าห้างโลตัส สาขาบ้านนา ก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่า นายเก๋ มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ พ.ต.อ.ธีรพรรดิ์ จึงลงพื้นที่สืบสวนด้วยตัวเอง เฝ้าติดตามพฤติกรรมผู้ต้องสงสัย และซุ่มสังเกตพฤติกรรมอยู่นานหลายวัน จนกระทั่งวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 18.00 น. เจ้าหน้าที่พบ นายเก๋ ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพร้อมหญิงสาว จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นและควบคุมตัว พบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหา ก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพัก พบยาไอซ์ 2 ถุง น้ำหนักรวมประมาณ 23.52 กรัม ยาบ้า 2,637 เม็ด และเงินสดจำนวน 11,000 บาท
เบื้องต้นแจ้งข้อหา นายเก๋ ฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย ส่วน น.ส.อัชรา ถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)