ผบ.ตร.ระงับใบลาออกอดีตแพทย์ใหญ่ รพ.ตร. หลังถูกตั้ง กก.สอบจริยธรรม ปมชั้น 14

จากกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่มี พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ได้มีมติว่า พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ อดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจ ถูกแพทยสภาชี้ผิดจริยธรรม กรณีที่เกี่ยวข้องกับชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ
ซึ่งต่อมา พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ลงนามคำสั่งให้ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) ชั้น 20 โดยขาดจากตำแหน่งเดิมมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569 เพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนทางวินัย ต่อมาเดือนมีนาคม 2569 มีคำสั่งขยายเวลาช่วยราชการที่ ศปก.ตร. ออกไปอีก 3 เดือน จากสาเหตุ พล.ต.ท.ทวีศิลป์ ขอยื่นเอกสารเพิ่มเติมต่อเนื่องตลอดมา จนได้ยื่นคำสั่งขอลาออกในวันที่ 1 สิงหาคมนี้
ล่าสุด มีรายงานว่า พล.ต.อ.กรไชย ประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จริงเรียกประชุมคณะกรรมการ และมีมติเป็นเอกฉันท์ ว่าเข้าข่ายกระทำความผิดจริยธรรมตามที่แพทย์สภาสั่งลงโทษฯ จึงเสนอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนจริยธรรมผิดวินัยร้ายแรง ซึ่งได้เสนอไปยังกองวินัย เพื่อประมวลเรื่องให้ ผบ.ตร. ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม โดย ผบ.ตร. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ
ทั้งนี้ การทำหนังสือลาออกของ พล.ต.ท.ทวีศิลป์ ที่ระบุไว้วัน 1 สิงหาคมนั้น กฏหมายตาม พ.ร.บ.ตำรวจฯ จะไม่สามารถลาออกได้ สาเหตุเพราะกฏหมายระบุไว้ ข้าราชการตำรวจรายใดอยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงจะไม่สามารถลาออกได้ ชึ่งถ้าหาก พล.ต.ท.ทวีศิลป์ ถูกคณะกรรมการฯ มีมติว่าผิดจริยธรรม ก็ถูกปลดออกกับไล่ออกเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ต้องรอคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงจะมีมติออกมาอย่างไร โดย พล.ต.ท.ทวีศิลป์ จะเกษียณราชการ 30 กันยายนนี้