คนไทย 455 คนในคูมาโมโตะ ปลอดภัย หลังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง

นางสาวใจไทย อุปการนิติเกษตร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 แมกนิจูด วานนี้ ที่จังหวัดคูมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น มีจุดศูนย์กลางที่เมืองฮิกาวะ โดยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนถึงจังหวัด คาโกชิมะ ฟูกูโอกะ ซากะ นางาซากิ มิยาซากิ โออิตะ และยามากูจิ นั้น ได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ว่า ในบริเวณดังกล่าวเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง และกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ รถไฟ และรถไฟความเร็วสูง หยุดให้บริการในหลายเส้นทาง รวมถึงสนามบินของจังหวัดคูมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้า ประปา ในหลายพื้นที่
ทั้งนี้ มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคูมาโมโตะ จำนวนประมาณ 455 คน ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ติดต่อชุมชนไทยแล้ว ทราบว่าปลอดภัยดี แต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้า น้ำประปา แก๊ส เป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย รวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่น โดยไม่มีรายงานว่า คนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่น ๆ ที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน ได้รับผลกระทบที่รุนแรง
สำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 090-2585-3027