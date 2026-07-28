นายกฯ ญี่ปุ่นสั่งเร่งกู้ภัยแผ่นดินไหว เตือนระวังอาฟเตอร์ช็อก 1 สัปดาห์

ทาคาอิจิ ซานาเอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น แถลงภายหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 แมกนิจูด บริเวณเกาะคิวชู ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะ เมื่อเวลาประมาณ 16.27 น. ของวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม ตามเวลาท้องถิ่น โดยยืนยันว่า รัฐบาลจะระดมทุกทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และให้ความสำคัญสูงสุดกับการช่วยชีวิตและกู้ภัย
นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ระบุว่า แรงสั่นสะเทือนระดับ 7 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของมาตรวัดญี่ปุ่น ถูกตรวจวัดได้ในเมืองฮิกาวะและเมืองอุกิ จังหวัดคุมาโมโตะ ขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะคิวชูรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างชัดเจน
ภายหลังเกิดเหตุ สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) ได้ออกประกาศเตือนสึนามิในบริเวณทะเลอาริอาเกะ โดยคาดว่าอาจมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร พร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ชายฝั่ง
นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งด่วนใน 3 ด้าน ได้แก่ การประเมินสถานการณ์และความเสียหายโดยเร็วที่สุด การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานท้องถิ่น พร้อมทุ่มเททุกทรัพยากรเพื่อช่วยชีวิตและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการแจ้งข้อมูลด้านการอพยพและความเสียหายให้ประชาชนทราบอย่างถูกต้องและทันท่วงที
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ส่งทีมสำรวจจากสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ประสบภัย เพื่อประเมินสถานการณ์โดยตรง
แม้การประเมินความเสียหายจะยังดำเนินอยู่ แต่นายกรัฐมนตรีระบุว่า ได้รับรายงานแล้วว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย รวมทั้งเกิดไฟฟ้าดับ ไฟไหม้ ความเสียหายต่อถนนและสะพาน ตลอดจนอาคารหลายแห่งพังถล่ม ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนดำเนินการเพื่อปกป้องตนเองทันที รวมถึงอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย" นายกรัฐมนตรีกล่าว
เธอยังเตือนว่า เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หลายครอบครัวกำลังเตรียมอาหารเย็น ประชาชนควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้เตาไฟและอุปกรณ์ประกอบอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุเพลิงไหม้
พร้อมกันนี้ ยังขอให้ประชาชนระวังเศษกระจก เศษเครื่องปั้นดินเผา และซากสิ่งของที่แตกหักภายในบ้าน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มเติม
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า พื้นที่ที่ได้รับแรงสั่นสะเทือนรุนแรงอาจยังเผชิญแผ่นดินไหวขนาดใกล้เคียงกันได้อีกในช่วงประมาณ 1 สัปดาห์ข้างหน้า จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางการและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เธอย้ำว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะเดินหน้ารับมือสถานการณ์ด้วยทรัพยากรทุกด้านที่มี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด