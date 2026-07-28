แผ่นดินไหว 2 ระลอกเขย่ามณฑลชิงไห่ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานเจ็บ-ตาย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เกิดแผ่นดินไหว 2 ระลอก ในมณฑลชิงไห่ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน โดยแผ่นดินไหวครั้งแรกมีความรุนแรง 5.7 แมกนิจูด เกิดขึ้นที่อำเภอซิงไห่ ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลในมณฑลชิงไห่ เมื่อเวลาประมาณ 11.16 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันเดียวกันนี้ ก่อนที่ในอีก 18 นาทีต่อมา ได้เกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งขนาด 5.8 แมกนิจูด ในบริเวณเดียวกัน ตามรายงานของสำนักธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา (ยูเอสจีเอส)
ด้านสำนักข่าวซินหัว รายงานว่า แผ่นดินไหวทั้งสองครั้งมีจุดกำเนิดที่ความลึก 10 กิโลเมตร โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรเบาบาง ห่างจากเมืองซีหนิง ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลชิงไห่ไปประมาณ 244 กิโลเมตร และสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ในเมืองซีหนิง
ซินหัวระบุว่า ในเบื้องต้นทางการจีนยังไม่ได้รับรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาคารพังถล่มได้รับความเสียหายหรือไม่ โดยสถานการณ์โดยรวมยังคงปกติ และว่า ขณะนี้ทีมรับมือเหตุฉุกเฉินกำลังเดินทางไปยังจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้แล้ว
ด้านสำนักข่าวเอพีรายงานว่า วิดีโอจากสถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีของทางการจีนแสดงให้เห็นกลุ่มฝุ่นฟุ้งกระจายขึ้นมาจากหน้าผาขณะเกิดแรงสั่นสะเทือน เหตุแผ่นดินไหวยังส่งผลกระทบต่อเมืองหลานโจว ในมณฑลกานซู ที่อยู่ติดกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนี้ และยังมีคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์เผยให้เห็นโคมไฟแกว่งไปมาภายในบ้านเรือนในพื้นที่ประสบเหตุดังกล่าวด้วย