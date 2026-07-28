กรมควบคุมโรคเผยผลตรวจยืนยัน นศ.มมส.ติดพยาธิใบไม้ตับ 4 คน

นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากผลการตรวจยืนยัน ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นการติดตามผู้ที่มีผลบวกจากการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ OV-ATK จากปัสสาวะ จำนวน 4,233 ราย พบว่า มีนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งตรวจอุจจาระเพื่อยืนยันผล จำนวน 1,440 ราย ขณะนี้ดำเนินการตรวจแล้ว 942 ราย โดยวิธี FECT (Formalin-Ethyl Acetate Concentration Technique) ผลการตรวจพบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) จำนวน 4 ราย นอกจากนี้ ยังพบพยาธิชนิดอื่น ได้แก่ พยาธิปากขอ 4 ราย พยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก 1 ราย และโปรโตซัว Sarcocystis sp. 2 ราย Blastocystis sp. 1 ราย Giardia lamblia 2 ราย และ Entamoeba coli 4 ราย รวมผลตรวจปรสิตทั้งหมด 18 ราย
สำหรับผลตรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดำเนินการตรวจอุจจาระทั้งหมด 310 ราย ด้วยวิธี Modified Kato-Katz และ FECT พบการติดเชื้อพยาธิทั้งหมด 17 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (OV) 4 ราย พยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก (MIF) 4 ราย พยาธิแส้ม้า 1 ราย พยาธิสตรองจิลอยด์ 2 ราย และพยาธิตัวตืด 6 ราย
กรมควบคุมโรคกำหนดแนวทางการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนว่า ผลบวกจากการตรวจคัดกรองด้วย OV-ATK จากปัสสาวะทุกรายจำเป็นต้องได้รับการตรวจยืนยันด้วยการตรวจอุจจาระตามวิธีมาตรฐาน คือ Modified Kato-Katz หรือ FECT และต้องตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับ จึงจะถือเป็นผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน
ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจคัดกรอง การตรวจยืนยัน และการใช้ข้อมูลทางวิชาการในการติดตามสถานการณ์ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปจะเร่งตรวจยืนยันตัวอย่างที่ยังคงค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ ดูแลและติดตามผู้ที่ตรวจยืนยันพบการติดเชื้อให้ได้รับการรักษาตามแนวทางมาตรฐาน สื่อสารข้อมูลที่อ้างอิงจากผลการตรวจยืนยันอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง รวมทั้งนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสาธารณสุข และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน