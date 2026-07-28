ราคาหมูหน้าฟาร์มปรับขึ้นอีก 2 บาท/กก. มีผลพรุ่งนี้

เครือข่ายผู้เลี้ยงสุกร ซึ่งประกอบด้วย สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้า สมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ และสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรี จำกัด แจ้งปรับราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มเพิ่มอีก 2 บาทต่อกิโลกรัม จากสัปดาห์ก่อนที่เพิ่งปรับขึ้นในอัตราเดียวกัน โดยมีผลตั้งแต่วันพระที่ 29 กรกฎาคมเป็นต้นไป
หลังการปรับราคาครั้งล่าสุด ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ภาคตะวันตก 68-70 บาทต่อกิโลกรัม ภาคตะวันออก 70-73 บาทต่อกิโลกรัม ภาคเหนือ 74 บาทต่อกิโลกรัม และภาคใต้ 76 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ในช่วง 68-76 บาทต่อกิโลกรัม
ข้อมูลภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ ระบุว่า ปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดเริ่มน้อยกว่าความต้องการบริโภค ส่งผลให้ราคาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง และเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกว่า ในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า ผู้เลี้ยงสุกรมีโอกาสกลับมาขายได้ในระดับที่สูงกว่าต้นทุนการผลิต หลังเผชิญภาวะต้นทุนสูงมาเป็นเวลานาน
แม้ราคาสุกรจะเริ่มฟื้นตัว แต่ต้นทุนการผลิตยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะกากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์ ที่ปรับราคาจาก 16 บาท เป็น 16.60 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ข้าวสาลีและข้าวปรับตัวสูงขึ้น ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปลาป่นยังทรงตัว
ทั้งนี้ การปรับขึ้นราคาสุกรต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สอง สะท้อนสัญญาณการฟื้นตัวของตลาด หลังปริมาณสุกรออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ผู้เลี้ยงยังต้องติดตามทิศทางต้นทุนอาหารสัตว์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถในการทำกำไรในระยะต่อไป