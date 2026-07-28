”ในหลวง“ โปรดเกล้าฯ ปธ.องคมนตรี บำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 เวลา 07.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ ประธานองคมนตรี ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโค จำนวน 1 คู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ครอบครัวเกษตรกร นายหนูเกน ริจะนัง ชาวตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิต กับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กรงนก ปล่อยนกเขาชวา จำนวน 75 ตัว กลับคืนสู่ธรรมชาติ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่เต่า จำนวน 75 ตัว และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ตู้ปลา ตัดแถบแพรตู้ปลา ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 1,000,000 ตัว ซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาสร้อยขาว ปลาแก้มช้ำ ปลากระแห ปลายี่สกไทย ปลาโพง ปลาชะโอน และปลาเทโพ ลงแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เจริญเติบโตเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไป