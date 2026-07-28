กองปราบบุกเรือนจำแจ้งข้อหาเพิ่ม 3 ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่น ฐานหนุนเจ้าพนักงานทุจริต จ่อแจ้ง 7 ข้อหา ‘2 บิ๊ก สถ.-มศว’

ความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายหลัง พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการให้ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พร้อม พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป. เร่งดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ว่า ก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามได้ออกหมายเรียกนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายเรืองเดช ศิริกิจ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหารวม 7 ข้อหา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม หลังแนวทางสืบสวนพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงการทุจริตสอบเมื่อปีที่ผ่านมา
ล่าสุด พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.เนติวิทย์ พร้อมคณะพนักงานสอบสวน เดินทางเข้าไปยังเรือนจำ เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่ผู้ต้องหา 3 ราย ได้แก่ นายวิน ธนพชรโภคิน หรือ “วิน” ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น.ส.ศตพร ธนพชรโภคิน และ จ่าสิบตรี ดร.พิชิต ทั้งพรม หรือ “จ่าพิชิต” ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
สำหรับข้อกล่าวหาที่จะมีการแจ้งเพิ่มเติมคือ “สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ประกอบมาตรา 157 ซึ่งมีอัตราโทษสองในสามของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดดังกล่าว นอกเหนือจาก 3 ข้อหาที่ถูกแจ้งไปก่อนหน้านี้ ได้แก่ ความผิดฐานอั้งยี่และซ่องโจร, ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
นอกจากนี้ กลุ่มบุคคลอีก 11 ราย ที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ตรวจพบภายในบริษัทของจ่าพิชิต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ขณะกำลังแก้ไขข้อมูลข้อสอบ ก็จะถูกเรียกเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเช่นกัน ซึ่งนอกจากข้อหาอั้งยี่ ซ่องโจร ความผิดตามมาตรา 188 และ ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ แล้ว พนักงานสอบสวนยังเตรียมแจ้งข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพิ่มเติมอีกด้วย
ส่วนนายธีรุตม์ และนายเรืองเดช พนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อกล่าวหารวม 7 ข้อหา ครอบคลุมความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ปลอมและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จ ร่วมกันนำหรือทำให้เอกสารราชการสูญหาย ร่วมกันปลอมเอกสารราชการ ร่วมกันเปิดผนึกเอกสารของผู้อื่น และร่วมกันนำข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบ ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 โดยทั้งสองถูกกำหนดให้เข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป