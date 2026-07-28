รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ‘ในหลวง‘ ณ ทำเนียบรัฐบาล 29 ก.ค.นี้

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569 เวลา 19.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ
ภายในงาน นายกรัฐมนตรีจะกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองพระบาทขอพระราชทานพระราชานุญาตกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น จะกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสมหามงคลดังกล่าว
ทั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 18.50 น. เป็นต้นไป โดยรัฐบาลขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 โดยพร้อมเพรียงกัน