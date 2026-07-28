3 เหล่าทัพยิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.

กองทัพไทยทั้ง 3 เหล่าทัพ ประกอบพิธียิงสลุตหลวง 21 นัด พร้อมกันในเวลา 12.00 น. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ตามราชประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องมาอย่างยาวนาน
กองทัพบก โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ จัดกำลังพล 1 กองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุต ณ ท้องสนามหลวง ใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบ แบบ 80 ขนาด 75 มิลลิเมตร จำนวน 4 กระบอก ยิงสลุตรวม 21 นัด ด้วยจังหวะห่างกันทุก 5 วินาที ยิงทีละกระบอกจากขวาไปซ้าย ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 1 นาที 40 วินาที
ขณะที่กองทัพเรือ โดยกองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประกอบพิธียิงสลุตหลวง 21 นัด ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
กองทัพอากาศ โดยกรมทหารต่อสู้อากาศยาน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จัดพิธียิงสลุตหลวง 21 นัด ณ อุทยานการบินกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายพระเกียรติในโอกาสเดียวกัน
ทั้งนี้ การยิงสลุต 21 นัด เป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดในพระราชพิธีสำคัญและการต้อนรับประมุขแห่งรัฐ ขณะที่บุคคลสำคัญในตำแหน่งต่าง ๆ จะได้รับการยิงสลุตลดหลั่นลงมาตามชั้นยศและตำแหน่ง ตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด