แผ่นดินไหว 7.1 เขย่าจังหวัดคุมาโมโตะ ญี่ปุ่นสั่งระงับรถไฟชินคันเซ็น-ปิดรันเวย์

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง ที่จังหวัดคุมาโมโตะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อเวลา 16.27 น. ของวันอังคารที่ 28 ก.ค. ตามเวลาท้องถิ่น วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 7.1 แมกนิจูด ทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายคน เกิดเพลิงไหม้ และไฟฟ้าดับกระทบประชาชนกว่า 48,000 ครัวเรือน ขณะที่สนามบินสั่งปิดรันเวย์ และต้องระงับการให้บริการรถไฟชินคันเซ็นทั้งหมด
กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) รายงานว่า ศูนย์กลางแผ่นดินไหวลึกประมาณ 10 กิโลเมตร วัดแรงสั่นสะเทือนได้สูงสุดระดับ 7 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตราของญี่ปุ่น ในเมืองอูกิและเมืองฮิกาวะ ส่วนพื้นที่โดยรอบวัดได้ระดับ 6 บน (Upper 6) นับเป็นครั้งแรกที่พบแรงสั่นสะเทือนระดับ 7 นับตั้งแต่เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่คาบสมุทรโนโตะเมื่อเดือนมกราคม 2567