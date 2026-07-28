นายกฯ และเหล่าพสกนิกรร่วมลงนามถวายพระพร ‘ในหลวง’ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. สำนักพระราชวังเปิดให้ลงพระนามและลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ศาลาสหทัยสมาคม และเต็นท์สนามหญ้าข้างศาลาลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีสมาชิกราชสกุล องคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต ผู้นำศาสนา ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานศาลฯ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ องค์กรอิสระ สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมใจนำแจกันดอกไม้มาทูลเกล้าฯ ถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลงพระนามและลงนามถวายพระพรชัยมงคลขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
อาทิ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ นำโดย พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมข้าราชการ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการอาวุโสกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นักเรียนทุนพระราชทาน มทศ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
คณะผู้บริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กลุ่ม บีเจซี บิ๊กซี บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค สภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ธนาคารออมสิน กองทัพภาคที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กรมยุทธศึกษาทหารบก มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน พลเอกอุกกษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.), กองทัพเรือ
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พลตำรวจเอก ภาณุมาศ บุญญลักษณ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมสมาคมแม่บ้านตำรวจ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร สภาดิจิทัล การประปานครหลวง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ เป็นต้น