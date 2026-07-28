กทม.ลุยตรวจเข้มสถานบริการ สัปดาห์เดียวสั่งหยุดดำเนินกิจการแล้ว 79 แห่ง

นายพรพรหม ณ สงขลา วิกิตเศรษฐ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยความคืบหน้าการลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 2569 ว่า กรุงเทพมหานครได้เข้าตรวจสอบแล้ว 865 แห่ง คิดเป็น 72% จากเป้าหมายทั้งหมด 1,204 แห่ง
ผลการตรวจแบ่งผู้ประกอบการออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มแรก สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 168 แห่ง ซึ่งมีใบอนุญาตถูกต้องและผ่านการตรวจประเมินด้านความปลอดภัย
กลุ่มที่สอง สถานประกอบการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข จำนวน 618 แห่ง แบ่งเป็นสถานประกอบการที่มีใบอนุญาตแต่พบข้อบกพร่องเล็กน้อย จึงออกแบบตรวจแนะนำให้แก้ไข จำนวน 570 แห่ง และสถานประกอบการที่มีใบอนุญาต เคยได้รับการแจ้งเตือนแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงออกคำสั่งให้แก้ไข จำนวน 48 แห่ง
ส่วนกลุ่มสุดท้าย เป็นสถานประกอบการที่ถูกสั่งหยุดดำเนินกิจการ จำนวน 79 แห่ง แบ่งเป็นสั่งหยุดกิจการแสดงดนตรี 19 แห่ง เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการแสดงดนตรี และสั่งปิดร้านเป็นการชั่วคราวอีก 60 แห่ง เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ
กรุงเทพมหานครยืนยันว่า จะเดินหน้าตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ควบคู่กับการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการตามกฎหมาย และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ