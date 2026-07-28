รอง ผบ.ตร.ส่งหนังสือด่วนถึง ผบ.ตร.ไม่สมัครใจโอนย้ายข้ามหน่วย

พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รอง ผบ.ตร. (กมค.) อาวุโสอันดับ 1 ได้มีหนังสือบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ถึง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา มีใจความระบุว่า
เรื่อง ไม่สมัครใจโอนไปรับราชการยังส่วนราชการอื่น
เรียน ผบ.ตร. ผ่าน ผบช.สกพ.
ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 24 ก.ค.2569 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ แจ้งว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา พ้นจากตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ตั้งแต่ 1 ต.ค.2569 เป็นต้นไปนั้น
ข้าพเจ้าขอเรียนว่า ตามมาตรา 93 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
"การโอนข้าราชการตำรวจไปรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจะกระทำได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและส่วนราชการหรือหน่วยงานต้องการจะรับโอนผู้นั้น โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขอรับโอนทำความตกลงกับ ตร. และข้าฯ มีอายุราชการเหลืออีก 2 ปี งบประมาณ โดยตลอตระยะเวลาการรับราชการใน ตร. รวม 37 ปีงบประมาณ จนมีความเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับถึงตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. ในปัจจุบัน ข้าฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ สายงานสืบสวนสอบสวน งานป้องกันปราบปราม และงานอำนวยการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและทุ่มเท
โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อทางราชการ สังคมและประชาชนเป็นสำคัญ และมีความรู้ความเข้าใจการบริหารงานสำรวจในระดับมหภาค สามารถบูรณาการระหว่างงานสายปฏิบัติการและงานอำนวยการให้ปฏิบัติงานส่งเสริมกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัย มาใช้ในงานตำรวจได้เป็นอย่างตึ ประกอบกับที่ผ่านมาข้าฯ ไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานในส่วนราชการอื่นใดมาก่อนเลย และระยะเวลาการรับราชการที่เหลืออยู่หากโอนไปรับราชการในส่วนราชการอื่นไม่น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าการรับราชการในสังกัด ตร. ต่อไป
ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและความสอดคล้องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว ข้าฯ จึงขอเรียนยืนยันว่าไม่มีความสามารถรับราชการยังส่วนราชการอื่นใด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ"