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เพลิงไหม้โกดังรับซื้อของเก่า อ.สามพราน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เวลา 13.30 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังรับซื้อของเก่า ในพื้นที่กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม เจ้าหน้าที่เร่งเข้าระงับเหตุ