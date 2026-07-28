รมว.แรงงาน แจง เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่ได้เลื่อน แค่ชะลอ

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณีมีกระแสวิจารณ์ว่า การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอาจต้องเลื่อนออกไป โดยยืนยันว่า ตอนนี้ยังไม่ใช่การเลื่อนเลือกตั้ง แต่เป็นเพียงการชะลอกระบวนการบางส่วนตามคำสั่งศาล
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า สาเหตุที่ต้องชะลอกระบวนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม เพราะศาลปกครองสูงสุดรับคำร้องของผู้ยื่นฟ้อง และมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว ทำให้สำนักงานประกันสังคมต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาล
พร้อมย้ำว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการชะลอขั้นตอนบางส่วน ไม่ใช่การประกาศเลื่อนเลือกตั้ง พร้อมเตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาล หากศาลเปิดทางให้เดินหน้าต่อได้ ก็ยังตั้งเป้าจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเดิม คือวันที่ 27 กันยายน 2569
นายจุลพันธ์ ยืนยันว่า กระทรวงแรงงานไม่มีเหตุผลที่จะไม่จัดการเลือกตั้ง และไม่รู้จักผู้ที่ยื่นฟ้องคดีดังกล่าว การยื่นฟ้องถือเป็นสิทธิที่กฎหมายเปิดไว้ เมื่อศาลมีคำสั่ง หน่วยงานรัฐก็ต้องปฏิบัติตาม หากท้ายที่สุดศาลเห็นว่าต้องแก้ไขประกาศหรือขั้นตอนบางอย่าง กระทรวงก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมาย แม้อาจทำให้ใช้เวลานานขึ้น แต่ย้ำว่า การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ขณะที่ในโลกออนไลน์ ประเด็นนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลายคนมองว่า สำนักงานประกันสังคมมีฐานข้อมูลผู้ประกันตนอยู่แล้ว เพราะมีการส่งเงินสมทบและเก็บข้อมูลผู้ประกันตนทุกเดือน จึงตั้งคำถามว่า เหตุใดจึงต้องให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนใหม่ และมองว่าหากใช้ข้อมูลที่มีอยู่ อาจช่วยให้ขั้นตอนง่ายขึ้น ผู้ประกันตนเพียงยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและรับบัตรเลือกตั้งก็สามารถใช้สิทธิได้
อีกส่วนหนึ่งเสนอว่า ควรเปิดให้ผู้ประกันตนหรือสถานประกอบการแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าว่าจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่สำนักงานประกันสังคมตามทะเบียนบ้าน หรือพื้นที่สถานประกอบการ เพื่อให้การจัดการเป็นระบบมากขึ้น แทนการกำหนดขั้นตอนที่หลายคนมองว่ายุ่งยาก
อย่างไรก็ตาม ความเห็นเหล่านี้เป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนบนโลกออนไลน์ ไม่ใช่มาตรการที่กระทรวงแรงงานประกาศใช้ในขณะนี้
ตอนนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งไว้แล้ว ยังไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติม และให้ติดตามประกาศจากสำนักงานประกันสังคมอย่างใกล้ชิด เพราะหากศาลมีคำวินิจฉัยเปิดทาง ก็ยังมีโอกาสเดินหน้าจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ตามกำหนดเดิมในวันที่ 27 กันยายนนี้ ส่วนข้อเสนอและเสียงวิจารณ์จากผู้ประกันตน จะมีการนำไปปรับปรุงขั้นตอนในอนาคตหรือไม่ คงต้องรอติดตามกันต่อไป