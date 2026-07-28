ป.ป.ส.หารือญี่ปุ่นคดี "น้องเทียน" ถูกจับไอซ์ซุกซองกาแฟ 31 ก.ค. รู้อัยการสั่งฟ้องหรือไม่

นางสาวอารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ในฐานะโฆษก ป.ป.ส. เปิดเผยถึงกรณี "น้องเทียน" หญิงไทย อายุ 28 ปี ถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังตรวจพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟ โดยระบุว่า ป.ป.ส. ได้หารือกับทางการญี่ปุ่นแล้ว ซึ่งเป็นการหารือตามวงรอบอยู่แล้ว จึงคุยเรื่อง น้องเทียน ไปด้วยในคราวเดียวกัน และพูดคุยกันอยู่ตลอด
ส่วนเมื่อวานนี้ที่ ป.ป.ส.ภาค 1 เชิญนายธนาศักดิ์ ทองน้อย พ่อของน้องเทียน และแฟนหนุ่มไปพูดคุย ทั้งสองคนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ ทั้งรูปภาพและข้อความแชตจากแอปพลิเคชันไลน์ แต่ถึงแม้แฟนหนุ่มจะเป็นคนใกล้ชิดที่เดินทางไปกับน้องเทียน ไม่ได้รับพัสดุชิ้นดังกล่าวจากบริษัทขนส่งด้วยตัวเอง ซึ่งน้องเทียนจะเป็นผู้ให้ข้อมูลได้ดีที่สุด
ส่วนวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ ที่อัยการของญี่ปุ่นจะพิจารณาว่าจะมีคำสั่งฟ้องคดีหรือไม่ ขณะนี้เหลือเวลาอีก 3 วัน ป.ป.ส. และตำรวจไม่ได้เร่งสืบสวนเพื่อให้ทันกรอบเวลาหรือไม่ ซึ่งต้องใช้เวลาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนที่สุด โดยหากอัยการของญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้อง ประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับความผิดของแต่ละบุคคล ต้องดูเป็นรายกรณี และขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ แต่จากคดีอื่นที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะถูกขึ้นแบล็กลิสต์ ไม่สามารถเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นได้อีก
ส่วนคดีไอซ์ยัดกระปุกมะขามเปียก ที่จับกุมผู้ต้องหาชาวเวียดนามได้เมื่อวานนี้ แม้ผู้ต้องหาในคดีหรือผู้ว่าจ้างจะเป็นชาวเวียดนามเหมือนกัน แต่ชื่อผู้ว่าจ้างคดีน้องเทียนยังไม่พอที่จะตอบได้ว่าเป็นกลุ่มหรือขบวนการเดียวกันหรือไม่ ซึ่งยังต้องสืบสวนหาข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าว และขณะนี้ทางการญี่ปุ่นประสานมาว่ามีการดำเนินคดีกับน้องเทียนใน 2 ข้อหา คือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทไอซ์ และความผิดตามกฎหมายศุลกากร