เลื่อนเจรจาสันติสุขฯ ไม่มีกำหนด จี้กลุ่มเห็นต่างตอบปมก่อเหตุป่วนนราธิวาส

นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึงความคืบหน้าในการพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ หลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า การเจรจาได้เริ่มต้นกันมาดีแล้ว แต่อยู่ๆ กลับมีเหตุเกิดขึ้น โดยได้มีการออกแถลงการณ์ระหว่างที่เราส่งฝ่ายเทคนิคเข้าไปพูดคุย และทำให้มีความรู้สึกแปลกๆ เกิดขึ้น
ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุความรุนแรงที่จังหวัดนราธิวาสขึ้น ทำให้มองว่าการเจรจาพูดคุยกัน จากที่เดิมกำหนดไว้ว่าจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนั้น คงจะมีไม่แล้ว
หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขฯ กล่าวว่า ขอฝากคำถามไปว่า อยู่ๆ ตัดสินใจก่อเหตุทำไม ดังนั้นเดือนกันยายนจะไม่มีการเจรจาแล้ว เดิมได้นัดกันไว้ล่วงหน้า ว่าเดือนกันยายนน่าจะได้พูดคุย แต่ก็เกิดเหตุอย่างที่เราเห็นกัน มันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะรับได้ คุยกันอยู่ดีๆ แล้วมาก่อเหตุแบบนี้ แม้ว่านักรบเขาต้องการที่จะก่อเหตุตามสัญชาตญาณของเขา แต่ตอนนี้เราคุยกันอยู่ และเริ่มคุยแล้ว พอก่อเหตุ ก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่
เมื่อถามว่าทางกลุ่มบีอาร์เอ็นได้ตอบคำถามกลับมาแล้วหรือไม่นั้น นายฐนัตถ์ กล่าวว่า ยังไม่ตอบกลับมา เพราะตนเพิ่งส่งคำถามไป
นายฐนัตถ์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีการประสานกับมาเลเซีย เนื่องจากทราบข่าวว่ามาเลเซียกำลังเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวก ทำให้ขณะนี้ยังเป็นภาวะสุญญากาศ และคงต้องว่ารอทางการมาเลเซียจะดำเนินการอย่างไร
"จริงๆ แล้ว เราก็อาจจะส่งสัญญาณไปได้ หรือการส่งคำถามผ่านผู้แทน ผ่านคนกลาง หรือช่องทางที่พอจะมีอยู่ ว่าตอนนี้เราคิดอะไร และต้องรอว่าเขาจะตอบกลับมาหรือไม่"
ส่วนการที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยมีท่าทีแข็งกร้าว จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเจรจาพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างหรือไม่นั้น นายฐนัตถ์ เชื่อว่า ไม่เป็นอุปสรรค เพราะต่างคนก็ต่างมีแนวทางปฏิบัติเป็นของตัวเอง แต่ที่สำคัญ ฝ่ายไทยต้องเดินไปด้วยกันในทิศทางเดียวกัน ไม่จำเป็นว่าจะต้องแยกทางกัน
เมื่อถามว่า ในทางการข่าวมีข้อมูลเรื่องการก่อเหตุในครั้งนี้หรือไม่ นายฐนัตถ์ กล่าวว่า ถ้าเราศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาส ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ ที่จะมีการก่อเหตุแล้วภาพจากกล้องซีซีทีวีสามารถจับภาพได้ มีการโชว์ตัวของผู้ปฏิบัติ ซึ่งเป็นมานานแล้วที่จังหวัดนราธิวาส
นายฐนัตถ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรีมีการส่งสัญญาณมาเสมอว่าการพูดคุยก็เป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งการพูดคุยเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว ไม่ใช่ระยะสั้น ไม่ใช่ว่าเกิดเหตุแล้วจะไปเจรจาทันที เพราะการเจรจาต้องมีระยะของมัน
ทั้งนี้ นายฐนัตถ์ กล่าวว่า ไม่รู้สึกหนักใจในการเข้ามารับตำแหน่งในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขฯ คนใหม่ โดยเชื่อมั่นว่าจะยังสามารถสานต่องานได้ แม้ว่าอาจจะตึงๆ กันหน่อย แต่ก็คงจะมีการผ่อนปรนกันว่าจะมีการลดระดับมาพูดคุยกันอย่างไร ซึ่งฝ่ายที่ปฏิบัติการ ก็ประสานงานกัน ย้งต่อสายกันได้