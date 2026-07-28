รพ.อ่างทอง แจง หมอยิ้มขณะแถลงปมเด็ก 5 วันเสียชีวิต แค่ช่วงสั้นๆ ระหว่างฟังคำถาม

จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีบุคลากรทางการเเพทย์ยิ้ม–หัวเราะ ในขณะการแถลงข่าวชี้แจงการเสียชีวิตของเด็กวัย 5 วัน ที่พ่อ-เเม่ร้องขอความเป็นธรรม โดยตั้งข้อสังเกตว่า สาเหตุเกิดจากมีการจัดเลี้ยง รับประทานอาหารให้ห้อง NICU หรือไม่ จึงทำให้ถูกโจมตีอีกครั้ง
โรงพยาบาลอ่างทอง ออกแถลงการณ์ ระบุว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอบางช่วงของการแถลงข่าวของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลอ่างทอง ซึ่งปรากฏภาพบุคลากรทางการแพทย์มีสีหน้าคล้ายยิ้มหรือหัวเราะในระหว่างการแถลงข่าว จนอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และสร้างความไม่สบายใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ตลอดจนประชาชนที่ติดตามเหตุการณ์นั้น
โรงพยาบาลอ่างทอง ขอชี้แจงว่า ภาพดังกล่าวเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการรับฟังคำถามจากผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็นว่าโรงพยาบาลจะดำเนินคดีกับญาติผู้เสียชีวิตหรือไม่ ซึ่งเป็นคำถามที่บุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้คาดหมายมาก่อน จึงเกิดปฏิกิริยาทางสีหน้าตามธรรมชาติในขณะตั้งใจรับฟังคำถาม โดยมิได้มีเจตนาแสดงความยินดี ล้อเลียน หรือขาดความเคารพต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวแต่อย่างใด
โรงพยาบาลอ่างทอง ขอยืนยันว่า บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคารพต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการทุกคน และไม่มีเจตนาที่จะสื่อสารหรือแสดงออกในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือกระทบต่อความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ โรงพยาบาลอ่างทอง ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้าน โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏโดยเร็วที่สุด อันจะนำไปสู่ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
ขณะที่ภายหลังโรงพยาบาลอ่างทอง เเถลงถึงสาเหตุการเสียชีวิตของทารกวัย 5 วัน นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี กล่าวว่า ได้ประสานผู้บัญชาการตำรวจ เพื่อมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้กำกับการตำรวจเข้าตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด โดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น 2 ประเด็น คือ การจัดเลี้ยงภายในพื้นที่ ICU และสาเหตุการเสียชีวิตของทารก
สำหรับประเด็นแรก คือการนำโต๊ะจีนเข้าไปในพื้นที่ ICU จำนวน 3 โต๊ะ และมีโต๊ะอยู่ด้านในอีก 1 โต๊ะ การจัดเลี้ยงในพื้นที่ ICU ถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสมและควรได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจัง พร้อมเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการอย่างเด็ดขาด เสนอให้มีการทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ เเละควรมีมาตรการตรวจสอบและบทลงโทษที่ชัดเจน
ส่วนประเด็นการเสียชีวิตของทารก ครอบครัวรับทราบคำชี้แจงจากโรงพยาบาลแล้ว และทราบมาตั้งแต่แรกว่าน้องคลอดก่อนกำหนด มีภาวะวิกฤตตั้งแต่แรกเกิด แต่ก่อนเสียชีวิตเพียง 1 วัน โรงพยาบาลแจ้งว่าอาการดีขึ้น ทำให้ครอบครัวรู้สึกคลายกังวล กระทั่งวันรุ่งขึ้นกลับได้รับแจ้งว่าน้องเสียชีวิต จึงทำให้เกิดความสงสัยว่าการเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อหรือไม่ โดยเฉพาะหลังทราบเรื่องการจัดโต๊ะจีนในพื้นที่ ICU
อย่างไรก็ตาม ครอบครัวยอมรับข้อมูลจากโรงพยาบาลเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต แต่ยังต้องการผลตรวจยืนยันจากโรงพยาบาลตำรวจและสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อให้ทราบอย่างชัดเจนว่าสาเหตุของการติดเชื้อเกิดจากอะไร แม้จะยอมรับว่าน้องมีภาวะวิกฤตมาตั้งแต่แรกเกิดก็ตาม
ส่วนอาการของมารดาทารก ล่าสุดยังอยู่ในภาวะโศกเศร้าหลังเพิ่งประกอบพิธีฌาปนกิจบุตร อีกทั้งมีอาการปวดท้องและมีเลือดออกทางช่องคลอด ทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ จึงเตรียมพาเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแห่งอื่นตามนัด โดยไม่ได้เดินทางกลับไปตรวจที่โรงพยาบาลอ่างทอง