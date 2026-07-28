ดีเดย์ 1 ม.ค.70 ศธ.ใช้ e-Office เดินหน้าระบบราชการดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2570 เป็นวันเริ่มใช้ระบบ e-Office แบบไร้กระดาษ (Paperless) ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อยกระดับการบริหารราชการสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนของงานสารบรรณ พร้อมยกระดับการสั่งการ การติดตามงาน และการประสานงานให้รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันหลายหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มใช้ระบบ e-Office แล้ว อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก่อนขยายผลไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
พร้อมกันนี้ กระทรวงศึกษาธิการเตรียมพัฒนาโครงการนำร่องเชื่อมโยงระบบบริหารงานบุคคลและงานสารบรรณของทุกหน่วยงานผ่านระบบเดียวกันเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย โดยให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) และการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลอย่างรัดกุม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานระบบดิจิทัลของภาครัฐ
การขับเคลื่อนระบบ e-Office ของกระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบราชการไทยให้ทันสมัย โดยมุ่งลดการใช้เอกสารกระดาษ ลดภาระงานด้านสารบรรณ และช่วยให้การสั่งการ การติดตามงาน และการประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมการทำงานที่มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมิ์ กล่าวว่า การนำระบบ e-Office มาใช้ไม่ใช่เพียงการลดการใช้กระดาษ แต่ยังช่วยลดความซ้ำซ้อนของเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และคาดว่าจะลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารได้ประมาณ 30-40% พร้อมรองรับการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐในยุคดิจิทัล และยกระดับการให้บริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น