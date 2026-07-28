เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ห่วงใยคนไทยเผชิญไฟป่าในหลายพื้นที่

นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เผยแพร่ ข้อความจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ถึงพี่น้องชาวไทยในฝรั่งเศส
"จากสถานการณ์ไฟป่าที่กำลังลุกลามในหลายพื้นที่ของฝรั่งเศส ผมขอส่งความห่วงใยถึงพี่น้องชาวไทยทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะปลอดภัย
หากท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ขอเชิญช่วยอัปเดตสถานการณ์ในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถติดตามสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิด
ขณะนี้พื้นที่ของท่านเป็นอย่างไรบ้าง และทุกท่านปลอดภัยดีหรือไม่ครับ ด้วยความห่วงใย ติดต่อ หมายเลขฉุกเฉิน +33 (0) 646 71 96 94