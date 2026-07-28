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ราคาทองเปิดวันนี้ปรับลด [-500] รูปพรรณขายออก 65,400 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.05 น. ราคาทองปรับลดลง 500 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,400 บาท ขายออกบาทละ 64,600 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 63,111.08 บาท ขายออกบาทละ 65,400 บาท