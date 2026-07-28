กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ดี' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 15.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตบางกอกใหญ่ 22.5 มคก./ลบ.ม.
2. เขตสายไหม 21.4 มคก./ลบ.ม.
3. เขตประเวศ 21 มคก./ลบ.ม.
4. เขตบางเขน 20.2 มคก./ลบ.ม.
5. เขตราษฎร์บูรณะ 20.1 มคก./ลบ.ม.
6. เขตบางคอแหลม 20 มคก./ลบ.ม.
7. เขตลาดกระบัง 19.4 มคก./ลบ.ม.
8. เขตบางขุนเทียน 18.6 มคก./ลบ.ม.
9. เขตวังทองหลาง 18.3 มคก./ลบ.ม.
10. เขตหนองแขม 18.1 มคก./ลบ.ม.
11. เขตคลองสามวา 18 มคก./ลบ.ม.
12. เขตสาทร 17.7 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 11.7 - 21.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพตะวันออก 10.4 - 21 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง 8.9 - 18.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพใต้ 10.1 - 20 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ 10 - 22.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนใต้ 12.6 - 20.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี