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แจ้งเตือน! ค่าดัชนีความร้อนอยู่ในเกณฑ์ "เตือนภัย"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร แจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2569 อยู่ในเกณฑ์ "เตือนภัย"

สำหรับบุคคลทั่วไป ควรลดกิจกรรมกลางแจ้ง ช่วง 11.00 - 15.00 น. ขณะที่กลุ่มเสี่ยง หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์