เลือกตั้งบอร์ด ปกส.เลื่อนไม่มีกำหนด! หลังศาล ปค.ทุเลาเงื่อนไขลงทะเบียนใช้สิทธิ

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แจ้งความคืบหน้ากรณีมีผู้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้พิจารณาเงื่อนไขการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม ที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งกับสำนักงานประกันสังคม ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ข้อ 2
โดยนายจุลพันธ์ ระบุว่า ล่าสุดศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 1320/2569 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ให้ทุเลาการบังคับใช้ข้อ 2 ของประกาศดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าคดีจะถึงที่สุด หรือศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น คำสั่งทุเลาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งโดยตรง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเลือกตั้งตามแผนเดิมได้ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน จึงมีมติชะลอการจัดการเลือกตั้งออกไปก่อน เพื่อรอผลคำวินิจฉัยของศาลปกครอง
นายจุลพันธ์ ระบุทิ้งท้ายว่า หากมีความคืบหน้าหรือมีคำสั่งเพิ่มเติมจากศาลปกครอง จะรีบนำมาแจ้งให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยเร็วที่สุด
ขณะที่ น.ส.กาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 มีมติชะลอการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 การดำเนินการครั้งนี้ เป็นผลอันเนื่องมาจากคำสั่งศาลปกครองกลางเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา ให้ทุเลาการบังคับตามข้อ 2 ของประกาศฉบับดังกล่าวข้างต้น ซึ่งกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งกับสำนักงานประกันสังคม
ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน จึงมีมติให้ชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ออกไปก่อน
น.ส.กาญจนา กล่าวว่า การชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.ลต.) โทรศัพท์ 0 2956 2929 ในวันและเวลาราชการ หรือสายด่วน 1506 กด 9 ตลอด 24 ชั่วโมง