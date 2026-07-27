"อนุทิน" ระบุ รอมติ สว.เห็นชอบ ก่อนทูลเกล้าฯ "หมอสรณ" พ้นประธาน กสทช.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการทูลเกล้าฯ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรณีขาดคุณสมบัติ ว่า มีการดำเนินการตามขั้นตอน กฎหมายระบุว่าต้องให้สมาชิกวุฒิสภามีมติออกมา เมื่อผลวุฒิสภาออกมาอย่างไรก็ทำตามนั้น ไม่มีทางที่จะทำผิดกฎหมาย ผิดรัฐธรรมนูญ
ส่วนที่ประธาน กสทช. ออกมาระบุว่า ไม่รับมติคณะกรรมการสรรหาที่บอกว่าขาดคุณสมบัติ นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ทุกคนทำหน้าที่ของตนเอง วันที่มีมติคณะกรรมการสรรหาก็ถามนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีข่าวต้องเร่งดำเนินการทูลเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่ง แต่นายปกรณ์ ให้ความเห็นว่าต้องรอที่ประชุมวุฒิสภา เมื่อเรื่องจากวุฒิสภามาถึงตนก็ต้องลงนาม ไม่สามารถใช้ดุลพินิจเองได้