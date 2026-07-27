กกต.ยืนยันคดีฮั้ว สว.ไม่มียืดเยื้อ ส.ค.นี้ จบแน่!

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งหมดอย่างรอบคอบ เพื่อครอบคลุมข้อเท็จจริงทุกประเด็นให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2569 จากนั้นจะมีการนัดประชุมเพื่อลงมติต่อไป
สำนักงาน กกต. ขอย้ำว่า กกต. ไม่ใช่พนักงานไต่สวน แต่มีหน้าที่พิจารณาสำนวนจากข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ตามกฎหมาย โดยใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ รอบคอบ และเป็นกลาง เพื่อให้การวินิจฉัยอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานและข้อกฎหมายเท่านั้น
ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. เป็นไปโดยอิสระ ไม่มีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดสามารถชี้นำ แทรกแซง หรือกดดันการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีได้ การพิจารณาทุกขั้นตอนยึดมั่นในหลักความเป็นธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบตามกฎหมาย
สำนักงาน กกต. ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งยึดมั่นในหลักนิติธรรม ความเป็นกลาง และการพิจารณาจากพยานหลักฐานเป็นสำคัญ โดยจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบ เพื่อให้ผลการวินิจฉัยเป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งและการบังคับใช้กฎหมายของประเทศ