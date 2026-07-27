กองปราบจ่อออกหมายเรียก 13 ผู้มีเอี่ยวทุจริตสอบ ขรก.ท้องถิ่น รับทราบข้อกล่าวหาในสัปดาห์นี้

วันนี้ ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) มีรายงานความคืบหน้าการประชุมพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับกลุ่มข้าราชการและพนักงานบริษัทเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น โดยล่าสุด พนักงานสอบสวนได้พิจารณาออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 13 ราย เพื่อให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายในสัปดาห์นี้
สำหรับผู้ถูกออกหมายเรียกทั้ง 13 ราย แบ่งเป็น ข้าราชการระดับสูงจำนวน 2 ราย จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยบุคคลทั้งสองจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 15
เนื่องจากพนักงานสอบสวน พบว่ามีพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงทั้ง 2 รายอย่างชัดเจน อาศัยตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ อำนวยความสะดวกให้ขบวนการทุจริตเข้าถึงข้อมูลการสอบ
ส่วนผู้ถูกออกหมายเรียกอีก 11 ราย ประกอบด้วย กลุ่มข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบขณะนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และพบพฤติการณ์ว่ากำลังร่วมกันแก้ไขกระดาษคำตอบ โดยกลุ่มนี้จะถูกออกหมายเรียกในข้อหาฐานเป็นอั้งยี่และข้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กำหนดให้ผู้ถูกออกหมายเรียกทั้ง 13 ราย เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำภายในสัปดาห์นี้ หากไม่มาตามกำหนดนัดหมาย จะดำเนินการออกหมายเรียกครั้งที่ 2 ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป