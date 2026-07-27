กทม.ขยายแนวรั้วก่อสร้างพระเมรุมาศ "พระพันปีหลวง" เริ่ม 1 ส.ค.นี้

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการสนามหลวง ครั้งที่ 3/2569 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร กรมศิลปากร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง เขตพระนคร
รองปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งที่ประชุมถึงความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่และการวางผังการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยกรมศิลปากรจะขยายแนวรั้วชั่วคราวด้านทิศตะวันตก เพื่อรองรับการเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ส่งผลให้จำเป็นต้องย้ายเต็นท์จุดพักคอยและจุดแจกอาหารพระราชทานออกจากพื้นที่ดังกล่าว
ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการโยธา จัดทำผังรวมพื้นที่เพื่อกำหนดตำแหน่งการใช้งานของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน ขณะที่สำนักงานเขตพระนครประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการเส้นทางเข้ากราบพระบรมศพและการจราจร ให้มีความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชน ด้านการบริหารจัดการพื้นที่และการให้บริการประชาชน จะมีการปรับย้ายจุดให้บริการของหน่วยงานต่างๆ เช่น จุดแจกอาหารพระราชทานและจุดบริการทางการแพทย์ ไปยังบริเวณอุโมงค์หน้าพระลาน พร้อมจัดระเบียบพื้นที่ภายในอุโมงค์ให้เป็นสัดส่วน สวยงาม และเหมาะสมต่อการให้บริการ
นอกจากนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการย้ายจอ LED ขนาดใหญ่จากบริเวณเต็นท์จุดพักคอยและจุดแจกอาหาร โดยนำบางส่วนไปติดตั้งบริเวณโรงครัวพระราชทาน พร้อมตรวจสอบระบบสื่อสารและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานให้พร้อมตามแผน รวมทั้งประชาสัมพันธ์การย้ายเต็นท์และการปรับเปลี่ยนเส้นทางเข้ากราบพระบรมศพ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง
พร้อมกันนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานกำกับดูแลความเรียบร้อยและเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไป โดยให้ตรวจสอบความพร้อมของบุคลากร รวมถึงข้อมูลวันและเวลาเปิด–ปิดพื้นที่ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน พร้อมมอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมดูแลความสะอาด สภาพแวดล้อม การบริหารจัดการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่ และการจัดการขยะมูลฝอยภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ