ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม IMF-World Bank Annual Meetings 2026 นายกฯ ย้ำเป็นวาระสำคัญของชาติ

เมื่อเวลา 14.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) ปี 2569 ครั้งที่ 2/69 ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินระดับโลก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–18 ตุลาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ที่ประชุมรับทราบผลการตรวจประเมินความพร้อมของไทยโดยคณะผู้แทน IMF และ World Bank ซึ่งอยู่ในระดับ A สะท้อนความพร้อมด้านสถานที่จัดประชุม การต้อนรับ การรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวก และการบริหารจัดการภาพรวม พร้อมรับทราบแนวทางสื่อสารภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่าน Thailand Pavilion ภายใต้แนวคิด “New Horizon: 7 Decades of Building Resilience and Empowering People” และนำเสนอศักยภาพของไทยผ่าน 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ Digital Public Infrastructure (DPI), Middle Power, Climate Resilience และ Longevity
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดและจัดเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นตามมาตรฐานสากล พร้อมย้ำว่า การเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ ครั้งนี้ถือเป็น “วาระสำคัญของชาติ” ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจอย่างเต็มที่ ใช้โอกาสนี้สร้างความเชื่อมั่นและนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก