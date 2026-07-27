นายกฯ เผย 7 แอคชั่นล้างบางทุจริตสอบท้องถิ่น จ่อขยายผลเส้นเงิน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่า รัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาดังกล่าว เพราะขณะนี้มีการดำเนินการหลายด้านอย่างต่อเนื่อง
แอคชั่นที่ 1 ย้ายผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปยังสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
แอคชั่นที่ 2 ตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย สอบสวนข้อเท็จจริง ก่อนจะพบว่าใบประกาศผลคะแนนและใบคำตอบ คะแนนไม่ตรงกัน
แอคชั่นที่ 3 ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง กับผู้ที่คาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
แอคชั่นที่ 4 ตั้งนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจสอบข้อเท็จจริง
แอคชั่นที่ 5 ให้ความร่วมมือกับตำรวจและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีการติดตามออกหมายเรียกออกหมายจับ และจับกุมผู้ที่ถูกกล่าวหา ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับประกันตัวและดำเนินคดีต่อไป
แอคชั่นที่ 6 คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.สถ.) เตรียมยกเลิกบัญชีข้าราชการท้องถิ่น 5,924 คน แล้วส่งให้จังหวัดดำเนินการตามกฎหมาย และ
แอคชั่นที่ 7 ขอให้รอดูการออกหมายเรียกการออกหมายจับ มีการขยายผลไปถึงที่พบทั้งเส้นเงิน และความเชื่อมโยง
ทั้งนี้ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล การยกเลิกบัญชีข้าราชการท้องถิ่น ถือว่าเพียงพอแล้วหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในส่วนนั้นก็เป็นการดำเนินการตามหน้าที่ ส่วนเรื่องการดำเนินคดี มีตำรวจ ป.ป.ช. และคณะทำงานของนายปกรณ์ ที่มีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมตรวจสอบ ดังนั้น ไม่มีทางที่จะหลุดออกไปได้