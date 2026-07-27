น.1 ตั้ง กก.สอบ 5 เสือ สน.พระโขนง เซ่นจับผับเจอเด็ก-ยาเสพติด

ความคืบหน้ากรณีตำรวจ 191 ร่วมกับ สน.พระโขนง บุกค้นร้านแห่งหนึ่ง เขตประเวศ กทม. พบผู้ใช้บริการและพนักงานรวม 65 คน เจ้าหน้าที่ได้ตรวจบัตรประชาชนและตรวจปัสสาวะทุกราย ผลปรากฏว่าพบผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า 20 ปี มากถึง 45 คน นอกจากนี้ยังตรวจพบสารเสพติดในร่างกายผู้ใช้บริการรวม 8 คน แยกเป็นผู้ใหญ่ 6 คน และเยาวชนอายุไม่ถึง 20 ปี อีก 2 คน และมีการจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด เปิดให้บริการเป็นร้านอาหาร แต่ดัดแปลงสภาพร้านและการให้บริการเป็นในรูปแบบสถานบริการ และเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นสถานบริการ โดยทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจับกุมเจ้าของร้าน
ล่าสุด พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ระบุว่า สั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะทราบผลภายใน 2-3 วัน หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องปล่อยปละละเลย ก็จะต้องมีการลงโทษทางวินัย
ทั้งนี้ ยอมรับว่า ที่ผ่านมาทางตำรวจได้มีการร่วมมือกับ กทม. และเขต ในการตรวจเข้มสถานบริการทั่วกรุงเทพฯในทุกคืน เพราะไม่อยากให้เป็นเหมือนเคสของโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ให้ 191 นี่เป็นตัวกลางในการประสานรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ไปลงตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวว่าเป็นไปตามที่ได้รับร้องเรียนมา
ในส่วนของเจ้าของร้านอยู่ระหว่างการสอบสวน และดำเนินคดี เบื้องต้นได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วในเรื่องปล่อยปละละเลยให้มีเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี เข้าใช้บริการ เปิดสถานบริการที่ไม่ได้รับอนุญาต มียาเสพติดในสถานบริการ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาปิดใช้สถานที่