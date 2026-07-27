ทภ.1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษา

กองทัพภาคที่ 1 กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ภายในกองบัญชาการกองทัพภาที่ 1 มี พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา นำกำลังพลสังกัดกองทัพภาคที่ 1 กองทัพน้อยที่ 1 และมูลนิธิมวลชนกองทัพภาคที่ 1 ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์, พิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์, พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมบริจาคโลหิต
ทั้งนี้ ตลอดห้วงเดือนกรกฎาคม กองทัพภาคที่ 1 และหน่วยขึ้นตรง ได้ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎาคม 2569 โดยพร้อมเพรียงทั่วประเทศ เพื่อรวมพลังแห่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุด พร้อมทั้งส่งเสริมให้กำลังพล และประชาชนร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล อันเป็นการยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่และภาคเอกชน เปิดพื้นที่ ภายในกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 รองรับมวลชน อำนวยความสะดวก ให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชน ที่จะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล บรรพชิตญวนและจีนถวายพระพรและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในห้วงเวลา 17.00 น. โดยเตรียมการพื้นที่พักคอย บริการยานพาหนะรับ-ส่งมวลชน บริการอาหารและเครื่องดื่ม บริการห้องน้ำและสุขาเคลื่อนที่ และบริการทางการแพทย์ เพื่อให้มวลชนได้รวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดี อย่างพร้อมเพรียงในโอกาสมหามงคลนี้