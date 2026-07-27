ครม.ไฟเขียวต่อเวลา VAT 7% อีก 1 ปี

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ออกไปอีก 1 ปี
สำหรับสาระสำคัญของมาตรการดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2569 ออกไปอีก 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2570 โดยคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ ร้อยละ 6.3 (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) หรือ ร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) เป็นการชั่วคราว สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ และการนำเข้าทุกกรณี
นางสาสรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า การคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 7 จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพ ช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย และการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมาย รวมถึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชน