รมว.อุตฯ สั่ง สศอ.เร่งปรับปรุงดัชนีอุตฯ ให้สอดคล้องโครงสร้างปัจจุบัน

นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ระบุว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมดัชนีอุตสาหกรรม และรับฟังข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งแลกเปลี่ยนสถานการณ์ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยมอบหมายให้ สศอ. เร่งดำเนินการปรับปรุงดัชนีอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับโครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เพื่อสะท้อนศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย พร้อมรองรับนโยบายและการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่อนาคต
สำหรับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) เดือนมิ.ย. 69 อยู่ที่ระดับ 94.99 ติดลบ 3.1% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 57.61% เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ ลดลง 12.59 % และอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ลดลง 7.9% ประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้ราคาพลังงานและค่าขนส่งมีความผันผวน โดยภาพรวมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไตรมาส 2 ปี 69 อยู่ที่ระดับ 95.96 ติดลบ 1.79% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 57.47%
สำหรับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) เดือนมิ.ย. 69 อยู่ที่ระดับ 94.99 ติดลบ 3.1% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 57.61% เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ ลดลง 12.59 % และอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ลดลง 7.9% ประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้ราคาพลังงานและค่าขนส่งมีความผันผวน โดยภาพรวมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไตรมาส 2 ปี 69 อยู่ที่ระดับ 95.96 ติดลบ 1.79% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 57.47%