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หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย ร่วง 11.73 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 55,008.92 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (27 ก.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,632.66 จุด ลดลง 11.73 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.71 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 55,008.92 ล้านบาท