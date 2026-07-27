ครม.เห็นชอบปรับเกณฑ์-ขยายเวลาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึง 30 ก.ย.69

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (27 ก.ค.) เห็นชอบการปรับปรุงเกณฑ์และขยายเวลาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ใหม่ โดยให้เลื่อนกำหนดการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ กรณีผู้ไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2569 และกระทรวงการคลัง ได้ขอให้มีการขยายเวลาใช้สิทธิบัตรสวัสดิการฯ ไปจนถึง 30 กันยายน 2569 ซึ่งจะทำให้คนที่ได้รับสิทธิเดิมสามารถใช้สิทธิเดิมได้ถึง 30 กันยายน 2569
ทั้งนี้ หากผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการฯชุดใหม่ จะเริ่มใช้สิทธิพร้อมกันได้ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2569
ทั้งนี้ หากผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการฯชุดใหม่ จะเริ่มใช้สิทธิพร้อมกันได้ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2569