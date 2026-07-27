กษ.เดินหน้าโครงการ "ที่่ว่างสร้างค่า" คัด 24 แปลงต้นแบบพร้อมตรวจประเมิน ส.ค.นี้

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการ ที่ว่างสร้างค่า เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีเจ้าของที่ดินจำนวนมากปลูกกล้วย มะนาว หรือไม้ผลอื่น ๆ เพียงเพื่อให้เข้าเกณฑ์เสียภาษีที่ดินในอัตราเกษตรกรรม แต่ขาดการดูแล ส่งผลให้พื้นที่กลายเป็นแหล่งสะสมโรค แมลง และศัตรูพืช กระทรวงฯ จึงผลักดันให้ที่ดินเหล่านี้เข้าสู่ระบบเกษตรสมัยใหม่ที่มีการบริหารจัดการครบวงจร
ทั้งนี้ ได้คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ 24 แปลงเรียบร้อยแล้ว และจะลงพื้นที่ตรวจประเมินทั้งหมดในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อทดสอบระบบบริหารจัดการ ก่อนขยายผลสู่ 1,000 แปลง ภายใน 2 เดือน และตั้งเป้าขยายทั่วประเทศ 100,000 แปลง ในระยะต่อไป
โครงการนี้อาศัยความร่วมมือจาก 8 หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ทำหน้าที่วางแผนการผลิต จัดหาเทคโนโลยี เครื่องจักร ที่ปรึกษา และเชื่อมโยงตลาดในรูปแบบ “ตลาดนำการผลิต” โดยให้ภาคเอกชนและผู้ซื้อกำหนดความต้องการสินค้าเกษตรล่วงหน้า ช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด และเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้เจ้าของที่ดินและเกษตรกร
ทั้งนี้ ได้คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ 24 แปลงเรียบร้อยแล้ว และจะลงพื้นที่ตรวจประเมินทั้งหมดในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อทดสอบระบบบริหารจัดการ ก่อนขยายผลสู่ 1,000 แปลง ภายใน 2 เดือน และตั้งเป้าขยายทั่วประเทศ 100,000 แปลง ในระยะต่อไป
โครงการนี้อาศัยความร่วมมือจาก 8 หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ทำหน้าที่วางแผนการผลิต จัดหาเทคโนโลยี เครื่องจักร ที่ปรึกษา และเชื่อมโยงตลาดในรูปแบบ “ตลาดนำการผลิต” โดยให้ภาคเอกชนและผู้ซื้อกำหนดความต้องการสินค้าเกษตรล่วงหน้า ช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด และเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้เจ้าของที่ดินและเกษตรกร