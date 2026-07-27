นายกฯ ไม่หวั่นไอลอว์จะเปิดข้อมูลผู้มีเอี่ยวฮั้ว สว. พร้อมท้า "เอาเลย"

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (27 ก.ค.) กรณีถูกตั้งคำถามจะใช้สิทธิ์ฟ้อง นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) กรณีออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฮั้ว สว.ในนามส่วนตัวหรือใช้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีฟ้องหรือไม่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องฟ้องเป็นสิทธิ์ของทุกคน
ส่วนทางไอลอว์จะเปิดข้อมูลเพิ่มอีกหรือไม่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า เอาเลย
ส่วนทางไอลอว์จะเปิดข้อมูลเพิ่มอีกหรือไม่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า เอาเลย